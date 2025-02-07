"Має бути створена система, до якої є довіра": Стефанішина про вибори до державних інституцій

Про це вона розповіла на форумі "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Стефанішина пояснила, що процес виборів до ключових органів, таких як Конституційний Суд, Вищий антикорупційний суд і Бюро економічної безпеки триває в тісній співпраці з міжнародними експертами.

"Не можна це все узагальнювати, щодо кожного питання триває діалог, вони розрізнені, розрізнені стейкхолдери. Ми не маємо жодного наміру згортати процеси відборів, які тривають: триває відбір в Конституційний Суд, у Вищий антикорупційний суд, керівника БЕБ, підписаний закон, який перезапустить процес відбору членів Рахункової палати. Усі ці процеси відбуваються за участі міжнародних експертів, за їхньої переважної кількості голосів", - зазначила вона.

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За словами Стефанішиної, довіра до інституцій є основою членства України в ЄС, адже після вступу до блоку інші держави-члени повинні бути впевненими, що українські інституції функціонують належним чином.

"Вони мають бути впевнені, що інституції працюють. І всі держави-члени ЄС, ЄС і США не мають думати про те, як відбувається відбір суддів. Має бути створена система, до якої є довіра, є процес і ці інституції працюють. Це частина великої реформи, і тут не стільки законодавство, скільки довіра до влади, до інституцій", - підсумувала вона.