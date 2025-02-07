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Ексклюзив

"Має бути створена система, до якої є довіра": Стефанішина про вибори до державних інституцій

Марія Науменко
7 лютого, 2025 п'ятниця
15:40
Суспільство Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла про процес виборів до державних інституцій як ключового елементу на шляху до членства України в Європейському Союзі

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Про це вона розповіла на форумі "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Стефанішина пояснила, що процес виборів до ключових органів, таких як Конституційний Суд, Вищий антикорупційний суд і Бюро економічної безпеки триває в тісній співпраці з міжнародними експертами.

"Не можна це все узагальнювати, щодо кожного питання триває діалог, вони розрізнені, розрізнені стейкхолдери. Ми не маємо жодного наміру згортати процеси відборів, які тривають: триває відбір в Конституційний Суд, у Вищий антикорупційний суд, керівника БЕБ, підписаний закон, який перезапустить процес відбору членів Рахункової палати. Усі ці процеси відбуваються за участі міжнародних експертів, за їхньої переважної кількості голосів", - зазначила вона.

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За словами Стефанішиної, довіра до інституцій є основою членства України в ЄС, адже після вступу  до блоку інші держави-члени повинні бути впевненими, що українські інституції функціонують належним чином.

"Вони мають бути впевнені, що інституції працюють. І всі держави-члени ЄС, ЄС і США не мають думати про те, як відбувається відбір суддів. Має бути створена система, до якої є довіра, є процес і ці інституції працюють. Це частина великої реформи, і тут не стільки законодавство, скільки довіра до  влади, до інституцій", - підсумувала вона.

  • Як повідомляв раніше перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, 150 народних депутатів України активно долучені до відповідних робочих груп у переговорах про вступ до ЄС, аби швидше й активніше адаптувати необхідні законодавчі зміни в національному законодавстві.
Теги:
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політика
Європа
євроінтеграція
Вступ в ЄС
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