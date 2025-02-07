ЦПД спростував фейк про те, що РФ 6 лютого знову вдарила по Україні ракетою "Орешник"
У мережі поширили інформацію про те, що російська окупаційна армія 6 лютого запустила "Орешник" по Києву. Однак Україна не підтверджує пуск ракети
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Так, Forbes випустив матеріал із заголовком "Росія могла запустити "Орешник" по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території РФ". Видання посилається на блогера та військового Кирила Сазонова.
При цьому ЦПД зауважує, що матеріал американського видання побудований лише на припущеннях Сазонова, а не на фактичних даних. До того ж сам блогер використав формулювання "ймовірно запустили", "вірогідна ціль – Київ". Ні Україна, ні РФ офіційно не підтверджують пуску ракети.
ЦПД нагадав, що росіяни, щоб залякати українців, неодноразово брехали про "Орешник", зокрема про нібито удар ракетою по Рівненській АЕС, список "жирних цілей" в Україні та вдосконалення ядерної доктрини Росії.
"Новини" про запуск "Орешника" по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично", - наголосили в Центрі.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада 2024 року РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.
- Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру.
- 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник".
- 6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.
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