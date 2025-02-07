ЦПД спростував фейк про те, що РФ 6 лютого знову вдарила по Україні ракетою "Орешник"

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Так, Forbes випустив матеріал із заголовком "Росія могла запустити "Орешник" по Києву 6 лютого, але ракета вибухнула на території РФ". Видання посилається на блогера та військового Кирила Сазонова.

При цьому ЦПД зауважує, що матеріал американського видання побудований лише на припущеннях Сазонова, а не на фактичних даних. До того ж сам блогер використав формулювання "ймовірно запустили", "вірогідна ціль – Київ". Ні Україна, ні РФ офіційно не підтверджують пуску ракети.

ЦПД нагадав, що росіяни, щоб залякати українців, неодноразово брехали про "Орешник", зокрема про нібито удар ракетою по Рівненській АЕС, список "жирних цілей" в Україні та вдосконалення ядерної доктрини Росії.

"Новини" про запуск "Орешника" по Києву лише підіграють ворогу та нагнітають паніку, тож ставтеся до подібної інформації критично", - наголосили в Центрі.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада 2024 року РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру.

28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник".

6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.

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