ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про перемир'я
У п'ятницю, 7 лютого, ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню і відклав передання списку імен трьох ізраїльських заручників, які мали бути звільнені в обмін на палестинських в'язнів в рамках останнього етапу перемир'я
Про це інформує Reuters.
ХАМАС стверджує, що Ізраїль затримує в'їзд вантажівок з гуманітарною допомогою та доставку наметів й мобільних будинків.
"Це демонструє явну маніпуляцію пріоритетами надання допомоги і житла", - йдеться в заяві ХАМАС.
За даними угруповання, лише 8,5 тис. вантажівок з 12 тис. прибули до сектора Гази, причому більшість з них містили продукти харчування і другорядні товари, в тому числі чипси і шоколад, замість більш нагальних речей.
Водночас ізраїльське військове відомство COGAT спростувало ці звинувачення і заявило, що Ізраїль "не терпітиме порушень з боку ХАМАСу".
За словами представників COGAT, з моменту набуття чинності угоди минулого місяця в Газу в'їхало понад 100 тис. наметів, а також каравани, а з неділі з Єгипту в'їхали трактори. Наразі до Гази в'їхало 12 600 вантажівок.
Наразі триває підготовка до другого етапу угоди, що передбачає звільнення ще близько 60 заручників та виведення ізраїльських військ з Гази.
- Після низки зустрічей з американськими високопосадовцями у Вашингтоні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що відправить делегацію до Катару на перемовини про наступний етап перемир'я з ХАМАС.
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