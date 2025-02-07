"Наша амбіція – створити трибунал уже цього року", – генсек Ради Європи про суд над Росією

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Берсе нагадав, що злочин агресії проти України визнала Генасамблея ООН.

"У березні 2022 року переконлива більшість членів ООН ухвалила резолюцію з визнанням злочину агресії. Але наразі у світі немає суду, який мав би компетенцію розглядати злочин агресії. Тому потрібно створити Спеціальний трибунал, який би займався цим питанням", - зазначив він.

За його словами, минулого вівторка спеціальна група Радбезу ООН – Core Group – знайшла компроміси й рішення з усіх важливих питань.

"Наскільки я знаю, їм потрібна ще одна невелика дискусія, щоб бути впевненими, що всі елементи домовленості узгоджені. І коли це буде – то Рада Європи готова до наступних кроків. Ми готові діяти хоч зараз", - наголосив генсек РЄ.

Цьогоріч мають відбутися переговори про текст міжнародної угоди, а потім потрібно буде провести дипломатичну конференцію для ухвалення цього документа, додав Берсе.

Він назвав створення Спецтрибуналу у 2025 році амбітною метою, але цілком реалістичною.

"Це амбітно. Але нам потрібна амбітність. Не можна просто чекати, коли злочин агресії давно визнаний Організацією Об'єднаних Націй. І якщо суду, який розглядає цей злочин, не існує – нам потрібно його створити! Тож наша амбіція – створити трибунал вже цього року", - резюмував Берсе.