"Наша амбіція – створити трибунал уже цього року", – генсек Ради Європи про суд над Росією
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе сподівається, що Спецтрибунал для РФ запустять уже цьогоріч. Для цього потрібно створити структуру й надати ресурси
Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".
Берсе нагадав, що злочин агресії проти України визнала Генасамблея ООН.
"У березні 2022 року переконлива більшість членів ООН ухвалила резолюцію з визнанням злочину агресії. Але наразі у світі немає суду, який мав би компетенцію розглядати злочин агресії. Тому потрібно створити Спеціальний трибунал, який би займався цим питанням", - зазначив він.
За його словами, минулого вівторка спеціальна група Радбезу ООН – Core Group – знайшла компроміси й рішення з усіх важливих питань.
"Наскільки я знаю, їм потрібна ще одна невелика дискусія, щоб бути впевненими, що всі елементи домовленості узгоджені. І коли це буде – то Рада Європи готова до наступних кроків. Ми готові діяти хоч зараз", - наголосив генсек РЄ.
Цьогоріч мають відбутися переговори про текст міжнародної угоди, а потім потрібно буде провести дипломатичну конференцію для ухвалення цього документа, додав Берсе.
Він назвав створення Спецтрибуналу у 2025 році амбітною метою, але цілком реалістичною.
"Це амбітно. Але нам потрібна амбітність. Не можна просто чекати, коли злочин агресії давно визнаний Організацією Об'єднаних Націй. І якщо суду, який розглядає цей злочин, не існує – нам потрібно його створити! Тож наша амбіція – створити трибунал вже цього року", - резюмував Берсе.
- 20 квітня 2024 року Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві розпочати підготовку документів, що сприятимуть проведенню консультацій з Україною на тему створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе