У МЗС підтвердили, що Україна працює над можливістю транзиту азербайджанського газу в Європу

Про це на брифінгу 7 лютого сказав речник МЗС України Георгій Тихий, передає LIGA.net.

Дипломат наголосив, що йдеться саме про азербайджанський газ, а не його підміну газом іншого походження.

"Йдеться саме про азербайджанський газ і участь України в його транспортуванні. Так, дійсно, ця робота ведеться", – зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна "бачить різні сигнали прем'єр-міністра Словаччини", але вважає, що уряд країни мав завчасно забезпечити диверсифікацію ресурсів, їхнє постачання й енергетичну безпеку так, як це робили інші європейські держави.

"Зараз не треба скаржитися на те, що ця робота не була ними виконана і тепер є якісь потреби в забезпеченні енергоресурсів", – заявив Тихий.

Він наголосив, що у Європи є достатня кількість енергоресурсів неросійського походження, зокрема американський газ та паливо інших партнерів, аби забезпечувати потреби європейських споживачів.

"Закликаємо всіх у Європі орієнтуватися саме на ці джерела енергоресурсів, а не на Росію. Росія нічого не дає безоплатно. Якщо дає газ дешевше, то решта ціни доплачується суверенітетом", – резюмував дипломат.