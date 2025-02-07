У МЗС підтвердили, що Україна працює над можливістю транзиту азербайджанського газу в Європу
Україна веде перемовини щодо участі у транспортуванні до Європи азербайджанського газу, який може замінити російський
Про це на брифінгу 7 лютого сказав речник МЗС України Георгій Тихий, передає LIGA.net.
Дипломат наголосив, що йдеться саме про азербайджанський газ, а не його підміну газом іншого походження.
"Йдеться саме про азербайджанський газ і участь України в його транспортуванні. Так, дійсно, ця робота ведеться", – зазначив Тихий.
Речник МЗС додав, що Україна "бачить різні сигнали прем'єр-міністра Словаччини", але вважає, що уряд країни мав завчасно забезпечити диверсифікацію ресурсів, їхнє постачання й енергетичну безпеку так, як це робили інші європейські держави.
"Зараз не треба скаржитися на те, що ця робота не була ними виконана і тепер є якісь потреби в забезпеченні енергоресурсів", – заявив Тихий.
Він наголосив, що у Європи є достатня кількість енергоресурсів неросійського походження, зокрема американський газ та паливо інших партнерів, аби забезпечувати потреби європейських споживачів.
"Закликаємо всіх у Європі орієнтуватися саме на ці джерела енергоресурсів, а не на Росію. Росія нічого не дає безоплатно. Якщо дає газ дешевше, то решта ціни доплачується суверенітетом", – резюмував дипломат.
- Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
- У відповідь на це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг, що його країна може залишити Україну без гуманітарної допомоги, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для біженців або зупинити постачання електроенергії.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також розкритикував Україну за зупинку транзиту газу РФ та заявив, що Будапешт може вжити контрзаходів.
- 25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова налагодити транзит газу з Азербайджану, коли почує відповідний сигнал від Європи.
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