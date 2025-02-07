З моменту вступу Трампа на посаду майже 11 тис. мігрантів депортували з США до Мексики
У п'ятницю, 7 лютого, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа 20 січня, Мексика прийняла близько 11 тис. депортованих мігрантів зі США
Про це повідомляє Reuters.
За її словами, ця цифра включає близько 2 500 громадян інших країн.
У виданні зазначили, що цього тижня Шейнбаум досягла угоди з Трампом, яка передбачає призупинення загрози тарифів на мексиканські товари в обмін на розгортання поліціянтів Національної гвардії на північному кордоні для контролю потоків мігрантів.
Президентка також повідомила, що Мексика репатріювала депортованих до Гондурасу літаками та наземним транспортом. Вона підкреслила, що репатріація не була примусовою.
"Це добровільний процес, - заявила вона. - Ми будемо супроводжувати їх, щоб вони могли повернутися до своїх країн".
- Нагадаємо, 3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків.
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