Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска про "організацію держперевороту"
Генеральна прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо премʼєр-міністра Дональда Туска, якого голова Конституційного трибуналу Богдан Свенчковський звинуватив "у організації державного перевороту"
Про це повідомляє Polsat News і Радіо Свобода.
Свенчковський раніше надіслав прокуратурі документ, у якому звинувачує Туска та високопосадовців партії влади "в організації держперевороту". Також він описує кроки польського уряду, що ігнорують судові рішення, та звинувачує його очільника в "незаконному заволодінні" державними ЗМІ.
Заступник генпрокурора Польщі Міхал Островський пояснив, що в цій ситуації йдеться про "державний переворот" і "вплив шляхом незаконних погроз і насильства на конституційні органи держави, такі як Конституційний трибунал, Національна судова рада, Верховний суд, суди загальної юрисдикції, а також Національна рада з питань радіомовлення і телебачення".
"Я вжив заходів у цій справі. Я допитав голову як свідка. Я зібрав документи і вчора виніс постанову про початок розслідування… Моя мета – об'єктивно і всебічно з'ясувати обставини подій, про які йдеться в повідомленні про правопорушення", - заявив він.
Водночас Туск відреагував на звинувачення, опублікувавши в соцмережі Х відео, де він грає в теніс. Він підписав його "державний переворот" із емоджі, який сміється.
"Та ну. У нас тут є серйозніші справи. Займемося цим пізніше", - сказав польський премʼєр під час гри.
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