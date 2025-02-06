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Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска про "організацію держперевороту"

Дар'я Куркіна
6 лютого, 2025 четвер
20:04
Світ Дональд Туск

Генеральна прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо премʼєр-міністра Дональда Туска, якого голова Конституційного трибуналу Богдан Свенчковський звинуватив "у організації державного перевороту"

Зміст

Про це повідомляє Polsat News і Радіо Свобода.

Свенчковський раніше надіслав прокуратурі документ, у якому звинувачує Туска та високопосадовців партії влади "в організації держперевороту". Також він описує кроки польського уряду, що ігнорують судові рішення, та звинувачує його очільника в "незаконному заволодінні" державними ЗМІ.

Заступник генпрокурора Польщі Міхал Островський пояснив, що в цій ситуації йдеться про "державний переворот" і "вплив шляхом незаконних погроз і насильства на конституційні органи держави, такі як Конституційний трибунал, Національна судова рада, Верховний суд, суди загальної юрисдикції, а також Національна рада з питань радіомовлення і телебачення".

"Я вжив заходів у цій справі. Я допитав голову як свідка. Я зібрав документи і вчора виніс постанову про початок розслідування… Моя мета – об'єктивно і всебічно з'ясувати обставини подій, про які йдеться в повідомленні про правопорушення", - заявив він.

Водночас Туск відреагував на звинувачення, опублікувавши в соцмережі Х відео, де він грає в теніс. Він підписав його "державний переворот" із емоджі, який сміється.

"Та ну. У нас тут є серйозніші справи. Займемося цим пізніше", - сказав польський премʼєр під час гри.

Теги:
Новини
Польща
політика
Дональд Туск
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