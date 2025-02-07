Шмигаль заявив, що довгострокові контракти мають стати нормою для виробників зброї

Про це на засіданні уряду 7 лютого заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що цьогоріч на програму виробництва та закупівлі зброї передбачено рекордний бюджет — щонайменше 739 млрд грн.

Шмигаль підкреслив, що держава надає пріоритет закупівлі української зброї.

"Один із ключових запитів у цьому напрямі від оборонних підприємств — це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міністерству оборони, Міністерству фінансів та Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості доручено опрацювати це питання", — сказав очільник уряду.

За його словами, минулого року були підписані перші трирічні контракти, а у 2025 році має бути встановлено нормою укладання трирічних і п’ятирічних контрактів для виробників озброєння та військової техніки.

"Це один зі стимулів від уряду, завдяки якому виробники зможуть збільшувати інвестиції у виробництво, а Україна побудує найбільш потужний та сучасний оборонно-промисловий комплекс у Європі", - додав Шмигаль.