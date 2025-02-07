єВідновлення: українцям погодили виплати за пошкоджене майно на майже 9 млрд грн
За програмою єВідновлення українцям погодили виплати за пошкоджене майно на майже 9 млрд грн. Крім того, було погоджено житлових сертифікатів на суму понад 21 млрд грн
Про це на засіданні уряду 7 лютого заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, відбудова житла людей залишається одним із пріоритетів на цей рік. Усього за програмою єВідновлення уряд допоміг уже більш ніж 90 тис. українських родин.
Він зазначив, що цього тижня Кабмін спрямував 15 млрд грн на компенсацію переселенцям за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки, понад 10 тис. родин зможуть отримати нове житло.
Шмигаль також повідомив, що Банк розвитку Ради Європи (ЄБРР) виділяє ще 150 млн євро на житлові програми в Україні. Крім того, він нагадав, що ЄБРР оголосив, що у 2025 році інвестує в Україну щонайменше 1,5 млрд євро, зокрема на проєкти у сфері енергетики та транспорту.
- 6 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Зокрема, говорили про допомогу українцям, які втратили житло через окупацію.
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