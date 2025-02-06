Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР: обговорили допомогу українцям, які втратили житло через окупацію

Про це він повідомив у Telegram.

Президент подякував за допомогу Україні від самого початку повномасштабного вторгнення РФ, передусім за підтримку енергосистеми й транспортної інфраструктури.

"Говорили про розширення напрямів допомоги, збільшення прямих інвестицій у приватний сектор і про співпрацю в банківській сфері", - поінформував Зеленський.

Окрім того, він обговорив з Оділь Рено-Бассо способи забезпечити житло українців, які втратили дім через російську окупацію.

"Також обговорили те, як підтримати наших людей, передусім тих, хто через російську окупацію був змушений покинути свій дім. Шукаємо можливості забезпечити їх житлом і обовʼязково це зробимо", - написав президент.