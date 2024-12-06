ЄБРР надасть 80 млн євро на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
Європейський банк реконструкції та розвитку й Укрнафта 6 грудня уклали кредитну угоду на 80 млн євро на будівництво нової сучасної газової генерації
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Згідно з повідомленням, позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі 9,5 млн євро від Нідерландів та 12,5 млн євро від Сполучених Штатів Америки, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР та дозволять Укрнафті збудувати додаткові потужності газової розподіленої генерації.
Фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом орієнтовно 100 МВт у різних областях України.
Кредитна угода між ЄБРР та Укрнафтою стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад 1,3 млрд євро, зазначили в Мінекономіки. Кошти пакета призначені для реалізації проєктів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності. Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору.
- 24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
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