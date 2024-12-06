ЄБРР надасть 80 млн євро на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі 9,5 млн євро від Нідерландів та 12,5 млн євро від Сполучених Штатів Америки, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР та дозволять Укрнафті збудувати додаткові потужності газової розподіленої генерації.

Фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом орієнтовно 100 МВт у різних областях України.

Кредитна угода між ЄБРР та Укрнафтою стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад 1,3 млрд євро, зазначили в Мінекономіки. Кошти пакета призначені для реалізації проєктів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності. Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору.