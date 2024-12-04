Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд
Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, йдеться про 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів.
"Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності", - зазначив Шмигаль.
Він також додав, що частина коштів – це безповоротні гранти.
"Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одним сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій", - наголосив прем'єр-міністр України.
- Наприкінці жовтня Укренерго отримало 10 млн євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку.
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