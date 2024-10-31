Укренерго отримало 10 млн євро гранту від ЄБРР: на що витратять кошти
Укренерго отримало 10 млн євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Відповідну угоду сторони підписали 30 жовтня
Про це повідомила пресслужба компанії.
Так, відповідно до документа, який підписали т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт і директор Департаменту енергетики в Європі ЄБРР Гжегож Зелінскі, 10 млн євро гранту Укренерго спрямує на покриття критично важливих операційних витрат компанії та підтримку ліквідності.
У пресслужбі компанії зазначили, що попередні гранти й кредити від банку пішли на потреби відновлення мережі системи передачі та придбання дорогого обладнання, зокрема автотрансформаторів. Частину коштів витратили на підтримку ліквідності компанії у складних умовах.
"Крім того, ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях Укренерго", - додали у компанії.
- Раніше стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) нададуть Україні грантове фінансування для розвитку системи екстреної допомоги.
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