Укренерго отримало 10 млн євро гранту від ЄБРР: на що витратять кошти

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, відповідно до документа, який підписали т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт і директор Департаменту енергетики в Європі ЄБРР Гжегож Зелінскі, 10 млн євро гранту Укренерго спрямує на покриття критично важливих операційних витрат компанії та підтримку ліквідності.

У пресслужбі компанії зазначили, що попередні гранти й кредити від банку пішли на потреби відновлення мережі системи передачі та придбання дорогого обладнання, зокрема автотрансформаторів. Частину коштів витратили на підтримку ліквідності компанії у складних умовах.

"Крім того, ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях Укренерго", - додали у компанії.