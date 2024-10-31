Європейські банки нададуть Україні €52 млн для розвитку екстрених служб

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, €12 млн Україні нададуть для створення єдиної чергово-диспетчерської системи з безплатним номером виклику екстрених служб 112, яка діє у країнах-членах ЄС. Загальна підтримка у межах проєкту включатиме цей грант і додаткову позику на €40 млн.

У Мінреінтеграції зазначили, що метою проєкту є об'єднання сервісів швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони й аварійної газової служби у єдину систему реагування на надзвичайні ситуації.

Зокрема, передбачається створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, що допоможе адаптувати вказані служби до європейських стандартів.

У Міністерстві додали, що від початку повномасштабної війни ЄБРР інвестував в Україні близько €5 млрд. Основну частину цих коштів було спрямовано на підтримку енергетичної галузі.