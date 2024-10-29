Україна отримає від Канади близько $4 млрд

Про це в Оттаві оголосила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських дол", - сказала Фріланд.

Міністерка фінансів Канади зробила відповідну заяву коментуючи консенсус держав G7 стосовно надання Україні $50 млрд зі заморожених російських активів.