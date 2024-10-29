Україна отримає від Канади близько $4 млрд
Канада надасть Україні $3,7 млрд у межах фінансової підтримки G7
Про це в Оттаві оголосила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу
"Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських дол", - сказала Фріланд.
Міністерка фінансів Канади зробила відповідну заяву коментуючи консенсус держав G7 стосовно надання Україні $50 млрд зі заморожених російських активів.
- 18 жовтня повідомлялось, що Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (47 млн доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження.
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