Стрілецька зброя, боєприпаси, спорядження: Канада анонсувала пакет допомоги Україні на суму $47 млн
Канада планує надати Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн канадських доларів (47 млн доларів США), який включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження
Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер, пише Reuters.
Пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування в розмірі 500 млн канадських доларів, яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо зобов’язався виділити в липні.
"Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їм досягти перемоги", - сказав Блер.
- Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах. Кошти вже надійшли до державного бюджету.
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