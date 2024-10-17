Канада надала Україні майже $300 млн фінансування на пільгових умовах

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це важливий внесок у нашу стійкість. З цих коштів фінансуємо найважливіші бюджетні видатки і таким чином виконуємо зобов'язання держави перед громадянами", - написав Шмигаль.

Він також подякував Канаді за допомогу та зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.