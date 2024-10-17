Канада надала Україні майже $300 млн фінансування на пільгових умовах
Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах. Кошти вже надійшли до державного бюджету
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це важливий внесок у нашу стійкість. З цих коштів фінансуємо найважливіші бюджетні видатки і таким чином виконуємо зобов'язання держави перед громадянами", - написав Шмигаль.
Він також подякував Канаді за допомогу та зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.
- Угоду щодо додаткового кредиту на майже $300 млн підписали міністр фінансів України Сергій Марченко з урядом Канади 11 жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.36
- Актуальне
- Важливе