Уряд Канади виділив Україні додатковий кредит на $300 млн

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кошти з кредиту підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України через Адміністративний рахунок МВФ.

Марченко заявив, що Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами міністра, пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад $5 млрд.

Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.