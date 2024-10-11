Уряд Канади виділив Україні додатковий кредит на $300 млн
У п'ятницю, 11 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту на 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США)
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
Зазначається, що кошти з кредиту підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України через Адміністративний рахунок МВФ.
Марченко заявив, що Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами міністра, пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад $5 млрд.
Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.
- Виконавча рада Світового банку в четвер схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України.
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