Світовий банк створив новий фонд для підтримки України
Виконавча рада Світового банку в четвер схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України
Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що внески у фонд зроблять від Сполучені Штати, Канада та Японія, повідомили три джерела, знайомі з рішенням.
За їхніми словами, єдиний голос "проти" був від Росії.
Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати обіцянку G7 надати Україні до кінця року до $50 млрд додаткового фінансування.
Точні суми внеску США, Японії та Канади ще обговорюються, але вони будуть забезпечені відсотками від заморожених російських активів, повідомило одне з джерел.
Голосування у Світовому банку відбулося наступного дня після того, як представники Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро від заморожених російських активів.
Новий фонд дозволить неєвропейським країнам брати участь у ширшій позиці.
- 9 жовтня Європейська Рада погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.
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