Світовий банк створив новий фонд для підтримки України

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що внески у фонд зроблять від Сполучені Штати, Канада та Японія, повідомили три джерела, знайомі з рішенням.

За їхніми словами, єдиний голос "проти" був від Росії.

Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати обіцянку G7 надати Україні до кінця року до $50 млрд додаткового фінансування.

Точні суми внеску США, Японії та Канади ще обговорюються, але вони будуть забезпечені відсотками від заморожених російських активів, повідомило одне з джерел.

Голосування у Світовому банку відбулося наступного дня після того, як представники Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро від заморожених російських активів.

Новий фонд дозволить неєвропейським країнам брати участь у ширшій позиці.