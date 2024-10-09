Євросоюз погодив надання Україні позики в 35 млрд євро
Європейська Рада погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Європейської Ради.
Зазначається, що фінансова допомога спрямована на негайне задоволення нагальних потреб України у фінансуванні, які зросли через посилення агресії Росії проти України.
Йдеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів (45 мільярдів євро, - ред.) від G7, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів РФ, ідею якого лідери погодили у червні.
В ЄС планують, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений максимум протягом 45 років.
Зазначається, що нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що й у рамках вже діючого механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).
"Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати марофінансову допомогу, країни-члени нині погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок", - йдеться у пресрелізі.
Рада ЄС має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
- Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що до кінця року Україна отримає 35 млрд євро попри спротив Угорщини.
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