Євросоюз погодив надання Україні позики в 35 млрд євро

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що фінансова допомога спрямована на негайне задоволення нагальних потреб України у фінансуванні, які зросли через посилення агресії Росії проти України.

Йдеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів (45 мільярдів євро, - ред.) від G7, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів РФ, ідею якого лідери погодили у червні.

В ЄС планують, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений максимум протягом 45 років.

Зазначається, що нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що й у рамках вже діючого механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).

"Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати марофінансову допомогу, країни-члени нині погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок", - йдеться у пресрелізі.

Рада ЄС має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.