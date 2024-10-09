Попри спротив Угорщини Україна отримає 35 млрд євро від ЄС до кінця року, - кореспондентка Еспресо з Європарламенту

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Попри всі підкилимні ігри Угорщини, поки що неофіційно, Урсула фон дер Ляєн ще раз наголосила на тому, що до кінця року Україна отримає 35 млрд євро, які будуть надані як позики під гарантії російських заморожених активів. Це планує Єврокомісія, і, значить, у них є плани щодо того, як скрутити Орбана в баранячий ріг і примусити його дозволити надати ці кошти Україні", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, Урсула фон дер Ляєн ще раз чітко заявила, що ЄС примусить Росію платити.

"Кошти планують надавати з бюджету ЄС під гарантію заморожених активів. Тобто це буде кредит, який Україна колись повинна буде повернути, але якщо не зможе, то ЄС забере ці російські активи собі в бюджет", - пояснила Висоцька.

Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявляв, що Будапешт має намір зміцнити економічні зв'язки з Москвою попри санкції Євросоюзу проти Росії.

8 жовтня міністр фінансів Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме процес надання Україні кредиту від G7 на суму 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США.















