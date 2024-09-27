"У всіх сферах, які не зачіпають санкції": Сіярто заявив, що Угорщина прагне покращити економічні відносини з Росією

Про це повідомляє Politico.

Сіярто підкреслив, що, попри необхідність дотримуватися європейського законодавства щодо санкцій, Будапешт відкрито висловлює прагнення до розширення економічної співпраці з Москвою в усіх дозволених сферах.

"Окрім того, що нам не подобається режим санкцій - хоча існують європейські правила, яких ми повинні дотримуватися - ми дуже відкрито заявляємо про наше бажання покращити економічні відносини між Росією та Угорщиною в усіх сферах, які не зачіпають санкції", - заявив він на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

На підтвердження своїх слів, міністр згадав про нещодавнє засідання угорсько-російського комітету з економічного співробітництва в Будапешті, де взяв участь російський міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, а також про паралельний бізнес-форум з участю 173 підприємців з обох країн.

"Для мене це свідчить про те, що є не тільки політичне бажання поліпшити економічні відносини, але й бізнес також хоче цього", - наголосив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.

У виданні зазначили, що рішуча опозиція Угорщини до санкцій ЄС проти Росії та її зацікавленість у зміцненні економічних зв'язків з Москвою викликали занепокоєння в ЄС, що призвело до напруженості у відносинах між Брюсселем і Будапештом.