"У всіх сферах, які не зачіпають санкції": Сіярто заявив, що Угорщина прагне покращити економічні відносини з Росією
Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт має намір зміцнити економічні зв'язки з Москвою попри санкції Євросоюзу проти Росії
Про це повідомляє Politico.
Сіярто підкреслив, що, попри необхідність дотримуватися європейського законодавства щодо санкцій, Будапешт відкрито висловлює прагнення до розширення економічної співпраці з Москвою в усіх дозволених сферах.
"Окрім того, що нам не подобається режим санкцій - хоча існують європейські правила, яких ми повинні дотримуватися - ми дуже відкрито заявляємо про наше бажання покращити економічні відносини між Росією та Угорщиною в усіх сферах, які не зачіпають санкції", - заявив він на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.
На підтвердження своїх слів, міністр згадав про нещодавнє засідання угорсько-російського комітету з економічного співробітництва в Будапешті, де взяв участь російський міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, а також про паралельний бізнес-форум з участю 173 підприємців з обох країн.
"Для мене це свідчить про те, що є не тільки політичне бажання поліпшити економічні відносини, але й бізнес також хоче цього", - наголосив очільник угорського зовнішньополітичного відомства.
У виданні зазначили, що рішуча опозиція Угорщини до санкцій ЄС проти Росії та її зацікавленість у зміцненні економічних зв'язків з Москвою викликали занепокоєння в ЄС, що призвело до напруженості у відносинах між Брюсселем і Будапештом.
-
26 вересня повідомлялось, що міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини Юрай Бланар і Петер Сіярто в Нью-Йорку зустрілися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.77Продаж 46.42
- Актуальне
- Важливе