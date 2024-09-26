Очільники МЗС Словаччини й Угорщини зустрілися з Лавровим у Нью-Йорку

Про це повідомили Юрай Бланар у Facebook та угорське агентство MTI.

Очільник словацького МЗС Бланар розповів, що зустрівся з Лавровим на прохання російської сторони. За його словами, вони обговорили інтереси Словаччини у сфері енергетичної безпеки, зокрема, транзит ядерного палива, наявних нафти і газу.

"Я також повторив позицію Словаччини щодо конфлікту в Україні, наголосивши на порушенні міжнародного права та необхідності шукати мирне вирішення... Замість ескалації необхідно повертатися до діалогу та дипломатичних рішень на основі принципів Статуту ООН, які є єдиним способом припинити насильство та страждання цивільних з обох сторін", - сказав Бланар.

Своєю чергою, глава угорського МЗС Сіярто за підсумками зустрічі з Лавровим заявив, що "в інтересах Угорщини підтримувати справедливі та взаємоповажні відносини з Росією".

Він також зазначив, що "Росія завжди буде частиною центральноєвропейської реальності, і що Угорщина не може дозволити собі відмовитися від цих відносин".

"І, звичайно, я не буду соромитися висловити нашу промирну позицію і нашу надію на те, що війна може закінчитися найближчим часом, перемир'я може бути встановлене, мирні переговори можуть розпочатися і життя людей може стати безпечним", - додав Сіярто.