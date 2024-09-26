Очільники МЗС Словаччини й Угорщини зустрілися з Лавровим у Нью-Йорку
Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини Юрай Бланар і Петер Сіярто в Нью-Йорку зустрілися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим
Про це повідомили Юрай Бланар у Facebook та угорське агентство MTI.
Очільник словацького МЗС Бланар розповів, що зустрівся з Лавровим на прохання російської сторони. За його словами, вони обговорили інтереси Словаччини у сфері енергетичної безпеки, зокрема, транзит ядерного палива, наявних нафти і газу.
"Я також повторив позицію Словаччини щодо конфлікту в Україні, наголосивши на порушенні міжнародного права та необхідності шукати мирне вирішення... Замість ескалації необхідно повертатися до діалогу та дипломатичних рішень на основі принципів Статуту ООН, які є єдиним способом припинити насильство та страждання цивільних з обох сторін", - сказав Бланар.
Своєю чергою, глава угорського МЗС Сіярто за підсумками зустрічі з Лавровим заявив, що "в інтересах Угорщини підтримувати справедливі та взаємоповажні відносини з Росією".
Він також зазначив, що "Росія завжди буде частиною центральноєвропейської реальності, і що Угорщина не може дозволити собі відмовитися від цих відносин".
"І, звичайно, я не буду соромитися висловити нашу промирну позицію і нашу надію на те, що війна може закінчитися найближчим часом, перемир'я може бути встановлене, мирні переговори можуть розпочатися і життя людей може стати безпечним", - додав Сіярто.
- У липні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на полях політичного форуму зі сталого розвитку у Нью-Йорку також зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.
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