Лавров зустрівся із Сіярто у Нью-Йорку: говорили про візит Орбана й "ситуацію навколо України"

Про це повідомила пресслужба російського МЗС.

У повідомленні зазначили, що під час зустрічі сторони "високо оцінили рівень російсько-угорського політичного діалогу", а також обговорили "перебіг реалізації домовленостей", досягнутих під час зустрічі кремлівського диктатора Путіна з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня у Москві.

"Наголошено, що двостороння взаємодія, попри вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступово розвиватися. Підтверджено важливість здійснення великих спільних економічних проєктів, включаючи знакові напрямки енергетичної співпраці", – написали в МЗС Росії.

Окрім того, за інформацією міністерства, Лавров і Сіярто начебто обмінялися "думками щодо актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України".

"Наголошено на неприпустимості грубого порушення Києвом прав національних меншин, що проживають у країні", – додали в МЗС РФ.

Петер Сіярто написав про цю зустріч на своїй facebook-сторінці, зауваживши, що "жодну країну не можна таврувати за те, що вона залишає відкритими дипломатичні канали та продовжує переговори заради миру".

Сіярто додав, мовляв, "завдяки миротворчій місії Угорщину знайшли всі провоєнні політики, але принаймні їм довелося розкритися".

І запевнив, що його країна продовжить "працювати заради миру" й використовувати інституційну систему ООН "для того, для чого вона призначена – для переговорів".