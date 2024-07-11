Угорщина проти того, щоб НАТО стало "антикитайським" блоком, - Сіярто

Про це повідомляє Reuters.

Сіярто наголосив, що вважає НАТО оборонним альянсом і, за його словами, його не можна перетворити в "антикитайський блок".

Reuters зауважує, що КНР є важливим торговельним та інвестиційним партнером ЄС, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну інші члени Євросоюзу прагнуть стати менш залежними від Пекіна.

Водночас інформаційне агентство додає: глава угорського МЗС на полях Вашингтонського саміту НАТО вказав, що вступ України до Альянсу нібито послабить його єдність.

"Вступ України не зміцнить, а послабить Альянс єдності, оскільки існують абсолютно різні думки щодо їхнього членства. Членство України в НАТО також не посилило б оборонний характер Альянсу, оскільки на практиці це створило б ризик відкритого конфлікту між Росією та НАТО", - сказав він.