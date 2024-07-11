Угорщина проти того, щоб НАТО стало "антикитайським" блоком, - Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава не підтримує перетворення Північноатлантичного альянсу на "антикитайський"
Про це повідомляє Reuters.
Сіярто наголосив, що вважає НАТО оборонним альянсом і, за його словами, його не можна перетворити в "антикитайський блок".
Reuters зауважує, що КНР є важливим торговельним та інвестиційним партнером ЄС, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну інші члени Євросоюзу прагнуть стати менш залежними від Пекіна.
Водночас інформаційне агентство додає: глава угорського МЗС на полях Вашингтонського саміту НАТО вказав, що вступ України до Альянсу нібито послабить його єдність.
"Вступ України не зміцнить, а послабить Альянс єдності, оскільки існують абсолютно різні думки щодо їхнього членства. Членство України в НАТО також не посилило б оборонний характер Альянсу, оскільки на практиці це створило б ризик відкритого конфлікту між Росією та НАТО", - сказав він.
- 24 травня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над "перевизначенням" статусу членства в НАТО, щоб потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України.
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