В Угорщині заявили, що блокуватимуть надання $50 млрд Україні до завершення виборів у США
Міністр фінансів Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме процес надання Україні кредиту від G7 на суму 50 млрд доларів до завершення президентських виборів у США
Про це повідомляє Reuters.
Крім того, згідно з повідомленням, Будапешт відклав рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії.
За словами європейських високопосадовців, Вашингтон вимагає від ЄС переглянути терміни продовження санкцій з їх нинішніх шести місяців на кожні три роки, щоб внести близько 20 мільярдів доларів у кредит G7, що відповідає внеску Європейського Союзу.
Решту 10 мільярдів доларів нададуть члени G7 - Канада, Велика Британія та Японія.
Цей кредит фінансуватиметься коштом 300 млрд доларів активів центрального банку Росії, заморожених на Заході у 2022 році.
У виданні зазначили, що Вашингтон не хоче щопівроку турбуватися про те, чи залишаться російські активи, що забезпечують кредит, замороженими, чи ні.
"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні", - заявив міністр фінансів Угорщини Міхал Варга.
Європейський Союз стверджує, що заморожені російські активи дозволяють фінансувати кредит у розмірі до 49,44 мільярдів доларів, з можливим внеском ЄС до 35 мільярдів євро. Остаточна сума внесків країн G7 буде визначена після виборів 5 листопада.
Це питання буде обговорено на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня.
- Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявляв, що Будапешт має намір зміцнити економічні зв'язки з Москвою попри санкції Євросоюзу проти Росії.
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