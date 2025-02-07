У 2025 році ЄБРР планує інвестувати в Україну щонайменше €1,5 млрд

Про це повідомила президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, пише Reuters.

Очільниця ЄБРР зазначила, що банк і надалі зосереджуватиме увагу на приватному секторі України, зокрема на енергетиці після неодноразових російських атак на національну енергосистему, а також на державній та муніципальній інфраструктурі.

"Ми плануємо продовжувати інвестувати на такому рівні. Як мінімум, ми прагнемо до 1,5 мільярдів євро інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше..., ми це зробимо", - сказала Рено-Бассо в інтерв'ю під час візиту до Києва.

За її словами, діяльність банку визначається попитом, і він готовий збільшити свої інвестиції в Україну до близько €3 млрд на рік після завершення війни.

Рено-Бассо наголосила, що енергетичний сектор України є одним із ключових пріоритетів цього року і надалі, оскільки проєкти з модернізації галузі та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати рушієм приватних інвестицій після завершення війни.

"Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність в країні – це дійсно стимулюватиме динаміку зростання", - сказала вона.

З початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року ЄБРР активізував свою діяльність в Україні, інвестувавши понад €6,2 млрд в різні сектори. Торік банк виділив країні рекордні €2,4 млрд.