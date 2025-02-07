Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зупинив роботу через несанкціонований вхід у систему
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" оголосила про зупинку своєї роботи через несанкціонований вхід у систему, внаслідок чого невідомі отримали інформацію з чат-бота
Про це проєкт оголосив у telegram-каналі.
"Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки сторонній обліковий запис мав доступ. Я хочу відразу сказати, що у цій ситуації спрацювала людська помилка, і ця помилка була моєю. Якщо ви надсилали інформацію, яка може вас ідентифікувати, або писали з облікових записів, які можуть вас ідентифікувати, ви під загрозою", - раніше написав засновник Гаюна Антон Мотолько.
Він наполегливо рекомендує усім, хто давно використовує telegram, видалити обліковий запис і створити новий.
"Наразі критичні вразливості виправлені, але я розумію, що, на жаль, ми не змогли повністю захистити людей", - додав творець проєкту.
Для довідки: "Беларускі Гаюн" - проєкт, який відстежував переміщення російських та білоруських військових у Республіці Білорусь, опираючись на дані, надіслані громадянами країни у чат-бот telegram.
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