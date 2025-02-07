Mirage 2000 можуть стати альтернативою радянським Су-24 для ударів по російських цілях,- Defense Express

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Щодо літаків Mirage не було таких високих очікувань, як щодо F-16. Літаки F-16 представляють як сучасні і надзвичайно ефективні, а про Mirage часто говорять як про старі моделі, що нібито вже не актуальні. Проте, якщо аналізувати комплектацію Mirage, можна стверджувати, що вони можуть стати непоганою заміною старих радянських Су-24 для ударів по росіянах на фронті", - зазначив Киричевський.

Військовий експерт припустив, що Mirage 2000 можуть бути оснащені ракетами Scalp EG.

"Ми точно не знаємо, чи саме такі літаки були надані. Але наші військові вже використовують бомби AASM Hammer у версії 250 кг, а нещодавно повідомляли про наявність у французької авіації бомб вагою 1000 кг. Тому цілком можливо, що Mirage можуть використовувати як носії цих французьких бомб для ефективного знищення російських командних пунктів та логістичних об'єктів поблизу лінії фронту. Таким чином, ці літаки можуть успішно виконати свої завдання у війні", - зауважив він.

Головна перевага Mirage 2000 полягає в тому, що їх виготовляли у 90-х та 2000-х роках, тоді як наші радянські літаки були виготовлені ще у 70-х.

"Умовно кажучи, навіть якщо Mirage 2000 можуть виконувати ті ж самі завдання, що й радянські літаки Су-27 та МіГ-29, ми все одно отримуємо новіші літаки на заміну старішим моделям, що є значним поліпшенням. Щодо інших західних літаків, включаючи додаткові F-16 та Mirage, які можуть бути надані з Франції або інших країн-союзників, важливо розуміти, що ці літаки новіші за радянські МіГ-29, Су-27, Су-25 та Су-24. Якщо західні літаки зможуть виконувати аналогічні функції, вони прослужать довше. До повномасштабного вторгнення ми вже повинні були думати про придбання новіших, сучасніших літаків, як-от Rafale, F-15 або F-35. Але зараз ми хоча б отримали дешеву, проте ефективну заміну старим радянським літакам", - резюмував він.

Що відомо про передання Україні Mirage 2000

Про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі, 6 червня оголосив Емманюель Макрон. Наступного дня президент Франції повідомив про початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків. Макрон не уточнив, про яку кількість літаків наразі йдеться.

У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.

Пізніше повідомлялося, що Франція поставить Україні перші три реактивні винищувачі Mirage 2000-5 вже в першому кварталі 2025 року.

25 грудня стало відомо, що українські пілоти та механіки завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.

6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції.