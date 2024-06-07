Макрон оголосив про постачання першої серії літаків Mirage 2000 та старт навчань для пілотів і техніків

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.

"Ми оголошуємо про постачання першої серії літаків Mirage 2000 та початок підготовки пілотів-штурмовиків та механіків для обслуговування цього літака", - зазначив він.

За словами Макрона, Франція має намір повністю укомплектувати й навчити персонал управлінню та обслуговуванню цієї техніки в рамках зусиль по регенерації українських сил.

Він додав, що, згідно з планом, Франція збирається підготувати 400 тисяч солдатів.

"Ми домовились про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущене буквально в наступні дні у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на наших теренах", – підсумував він.