Макрон оголосив про постачання першої серії літаків Mirage 2000 та старт навчань для пілотів і техніків
У п'ятницю, 7 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надання Україні першої серії Mirage 2000 та початок навчань з пілотування та технічного обслуговування цих літаків
Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським.
"Ми оголошуємо про постачання першої серії літаків Mirage 2000 та початок підготовки пілотів-штурмовиків та механіків для обслуговування цього літака", - зазначив він.
За словами Макрона, Франція має намір повністю укомплектувати й навчити персонал управлінню та обслуговуванню цієї техніки в рамках зусиль по регенерації українських сил.
Він додав, що, згідно з планом, Франція збирається підготувати 400 тисяч солдатів.
"Ми домовились про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущене буквально в наступні дні у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на наших теренах", – підсумував він.
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув із візитом до Франції. Там він долучився до заходів з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, а в Парижі зустрівся з двопартійними делегаціями сенату й палати представників американського Конгресу.
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