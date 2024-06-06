Зеленський прибув до Франції
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув із візитом до Франції
Про це повідомляє Le Figaro.
Зазначається, що літак президента України приземлився в аеропорту Кан-Карпіке.
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Що відомо про візит Зеленського
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом у Франції під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, яке відбудеться 6 червня.
Там лідери обговорять стан справ в Україні та про те, як США можуть продовжити та поглибити підтримку України.
Також Володимир Зеленський проведе зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном. 7 червня Зеленського приймуть у національній асамблеї - парламенті Франції. Там президент України має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою асамблеї Яель Браун-Піве.
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