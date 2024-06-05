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Байден двічі зустрінеться із Зеленським під час візиту до Європи

5 червня, 2024 середа
06:22
Світ Зеленський Байден

Лідер США Джо Байден проведе дві зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час відвідин Європи

Зміст

Про це повідомляє Barrons з посиланням на AFP. 

За словами радника президента США із нацбезпеки Джейка Саллівана, Джо Байден двічі зустрінеться із Володимиром Зеленським впродовж трохи більше ніж тижня. 

"Протягом трохи більше ніж тижня Байден матиме дві важливі зустрічі з президентом Зеленським", – сказав Салліван.

За його словами, спочатку це станеться у Франції під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, яке відбудеться 6 червня, а потім - на саміті G7 в Італії. 

"В Нормандії він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України", — зазначив Салліван.

Він додав, що, Байден також збирається знову зустрітися із Зеленським на зустрічі "Великої сімки", які відбудеться 13-15 червня в італійському місті Барі та буде зосереджена на питанні використання заморожених російських активів для підтримки  України.

  • 3 червня стало відомо, що на Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.



 
Теги:
Франція
Італія
Володимир Зеленський
Джо Байден
G7
Війна з Росією
Велика сімка
США
допомога США Україні
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