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У Білому домі розповіли, хто поїде на Саміт миру від США

3 червня, 2024 понедiлок
18:27
Світ Білий дім

У Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс

Зміст

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Віцепрезидент підкреслить відданість адміністрації Байдена - Гарріс  підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН. Віцепрезидент підтвердить підтримку народу України, який захищається від тривалої російської агресії", - йдеться в заяві.

Водночас у Білому домі додали, що на заході також буде присутній радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.

3 червня стало відомо, що в Саміті миру братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій

Теги:
Україна
Швейцарія
США
Світ про Україну
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