Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій, - Офіс президента

Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій, - Офіс президента

3 червня, 2024 понедiлок
12:49
Світ Швейцарія

У швейцарському Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня, братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій

Зміст

Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

"На зараз 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру", - сказав він.

Також Никифоров додав, що метою візиту Зеленського у Південно-Східну Азію було пояснити позицію України й переконати держави взяти участь у Саміті. 

Водночас прессекретар президента наголосив, представлені на події у тому чи іншому вигляді можуть бути Філіппіни, Тимор-Лешті та Сінгапур, із лідерами яких Зеленський мав зустрічі в межах візиту до Азії.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.

Теги:
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
підтримка України
Читайте також:
Москва, метро
31 травня, 2024 п'ятниця
У Москві сталась зупинка та евакуація з метро: яка причина
Глен Грант
2 червня, 2024 неділя
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
Віталій Портников
1 червня, 2024 субота
Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
13:52
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
"Ніколи не роздмухували вогонь": у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру
13:50
Авторка роману "Залізна вдова" Сіжань Чжао, переклад якого видавав Vivat, закликала донатити на підтримку України
13:34
Німеччина солдат армія
У Німеччині розпочались одні з найбільших навчань НАТО у ЄС зі спільних повітряних операцій
13:31
В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам
13:17
Starship
SpaceX здійснить четверту спробу запуску Starship 6 червня
13:12
Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк зупинив концерт, помітивши фанатку, якій стало погано під час шоу
13:09
Нідерланди
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
12:55
На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання
12:23
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру главі "Юнармії" РФ Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України
12:22
OPINION
Портников
Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова
12:18
Пожежа у Харкові в ніч на 4 травня
Петиція про бронювання рятувальників і пожежників за 4 дні зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
12:06
Андрій Хливнюк
"Не діліть на мирних і немирних": Хливнюк розповів, які висновки зробив за час війни
12:03
У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США
Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.
12:02
OPINION
Сергій Фурса
Повоєнна Україна. Кілька міфів, якими живуть українці
11:57
Під час окупації Херсона російські військові вивезли до РФ дитячий будинок, - NYT
11:54
Ексклюзив
Щоб F-16 не стали мішенями для Су-35: авіаексперт Криволап про головне завдання шведських літаків Saab 340
11:51
Огляд
Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" виграв Лігу чемпіонів, Вайлдер знову програв нокаутом, а Роналду побив черговий рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
11:48
ЗСУ
На Покровському напрямку ситуація загострена, але під контролем Сил оборони, - Генштаб
11:47
Електроенергія
Для всіх областей діють ліміти споживання: ситуація в енергосистемі на 3 червня
11:31
Змушував військових будувати собі маєток: ДБР оголосила підозру командувачу управління сил ТрО на Одещині
11:23
Огляд
міжнародний огляд
Як "привид Пригожина" керує діями Путіна та чому Зеленський накинувся на Китай. Акценти світових ЗМІ 3 червня
10:49
"Я, "Побєда" і Берлін"
Комедія за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" стала доступна для перегляду онлайн
10:41
Шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала російського інформатора
10:40
Ексклюзив
окупанти оркі русня
За останні дві доби ворог трохи видохся: Плетенчук про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
10:36
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
Під Часовим Яром зник безвісти військовий і журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський
10:29
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
Очільник парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"
10:20
АВВА
Музиканти гурту АВВА отримали лицарські ордени від короля Швеції
10:13
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
10:07
OPINION
Сергій Гнезділов
Не буде так, що хтось за вас воює
09:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:35
Оновлено
Окупанти вночі масовано обстріляли бази відпочинку на Харківщині: є загиблий і постраждалі
09:33
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
09:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець пояснив, про що може свідчити зменшення інтенсивності бойових зіткнень на лінії фронту
09:22
Оновлено
Дані екзитполів: у Мексиці на виборах президента перемагає Клаудія Шейнбаум
09:11
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині палають понад 4 тис. га лісів через російські обстріли
08:49
Оновлено
єврейська громада україни
Дві ізраїльські партії погрожують вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
08:38
Інтерв’ю
Олександр Харченко
Як Банкова впливає на Укрінформ. Коментар Олександра Харченка
08:31
На фото: система ППО
ППО і дозвіл бити по Росії дозволять Україні захистити Харків, - ISW
08:20
шпигун
Китай звинуватив подружжя урядовців у шпигунстві на користь британської МІ-6
08:00
OPINION
Валерій Пекар
Що таке перемога?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV