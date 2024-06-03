Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій, - Офіс президента

Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

"На зараз 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру", - сказав він.

Також Никифоров додав, що метою візиту Зеленського у Південно-Східну Азію було пояснити позицію України й переконати держави взяти участь у Саміті.

Водночас прессекретар президента наголосив, представлені на події у тому чи іншому вигляді можуть бути Філіппіни, Тимор-Лешті та Сінгапур, із лідерами яких Зеленський мав зустрічі в межах візиту до Азії.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.

26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.