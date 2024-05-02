Зеленський про саміт у Швейцарії: "Це буде перший реальний шанс для відновлення миру"

Про це у вечірньому зверненні 2 травня поінформував президент України Володимир Зеленський.

"Це буде перший етап – фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру", - заявив голова держави.

На його переконання, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру. Саме тому Україна працює, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації.

"Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів – спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції", - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що "всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними".

За словами президента, зброя та єдність із партнерами мають працювати на послаблення ворога.

Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.