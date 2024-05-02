Зеленський про саміт у Швейцарії: "Це буде перший реальний шанс для відновлення миру"
Україна та Швейцарія завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який заплановано на 15 та 16 червня
Про це у вечірньому зверненні 2 травня поінформував президент України Володимир Зеленський.
"Це буде перший етап – фактично перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру", - заявив голова держави.
На його переконання, лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру. Саме тому Україна працює, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації.
"Маємо також розуміти й те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів – спробує зірвати цю роботу, наші зусилля, спробує послабити українські позиції", - зазначив Зеленський.
Водночас він наголосив, що "всі наші позиції – і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері – мають бути зараз однаково сильними".
За словами президента, зброя та єдність із партнерами мають працювати на послаблення ворога.
Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
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