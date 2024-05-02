Зеленський назвав дату і місце проведення першого саміту миру

Про це він написав у соцмережі Х.

"Згідно з нашими домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права. Він додав, що усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам.

Зеленський також висловив впевненість, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України.

"Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - підкреслив очільник держави.