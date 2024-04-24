Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія має план зі зриву Саміту миру, - Зеленський

Росія має план зі зриву Саміту миру, - Зеленський

24 квітня, 2024 середа
19:04
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Росія має конкретний план щодо зриву Саміту миру

Про це він повідомив у Telegram.

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - заявив президент.

Він зазначив, що сказав про це під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та українськими дипломатами. 

"Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - наголосив Зеленський.

  • Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ГУР
Читайте також:
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
22 квітня, 2024 понедiлок
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
Ілон Маск
22 квітня, 2024 понедiлок
"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували
На фото: Маша Єфросиніна
23 квітня, 2024 вiвторок
"Поставив умову": Єфросиніна пояснила, чому не взяла інтервʼю в Жадана
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.39
    Купівля 39.39
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 квітня
19:45
світло
Міненерго пояснило українцям, як споживати електрику, щоб енергосистема залишалася стабільною
19:33
Ексклюзив
Микола Княжицький
Ми маємо бути демократичними не на словах, а на ділі, - нардеп Княжицький про "Єдині новини"
19:07
Ексклюзив
Львівські десантники під Бахмутом зупинили ворожий наступ і знищити бронетехніку РФ
ФАБи, FPV, нічні штурми: військовий ЗСУ Фірсов розповів про тактику ворога та особливості застосування ним дронів
19:04
Пентагон
США оголосили пакет військової допомоги Україні на $1 млрд: що в ньому
19:04
Катажина Котинська
Премія Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу: лауреатка переклала книгу Забужко
19:00
Огляд
крилата ракета Х-101
Подвійна загроза: що таке модернізовані ракети Х-101 і чим вони небезпечні
18:44
Верховна Рада
Заволодіння держземлею на 291 млн грн: до Ради внесли проєкт постанови про звільнення Сольського
18:38
Анонс
Виставка Ольги Погрібної-Кох
У Львові відкривається виставковий проєкт Ольги Погрібної-Кох “Пісня Пісень”
18:30
Україна_Словаччина
Маринович, Жадан, Вакарчук, Забужко: українська громадськість написала лист подяки словацькому народу
18:20
Євроcoюз ЄС
В ЄС відреагували на рішення України про припинення видачі документів українцям за кордоном
18:06
OPINION
Вадим Денисенко
Чому затримання заступника Шойгу невигідне Україні?
18:05
На фото: Ненсі Гонсалес
Дизайнерку люксового одягу Ненсі Гонсалес засудили до увʼязнення за контрабанду сумок з крокодила та пітона
18:00
Оновлено
Сенат США
Байден підписав пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд
18:00
Ексклюзив
Пограбоване РФ сховище Херсонського художнього музею
"Кидали картини, наче сміття". Як окупанти "подбали про збереження" Херсонської колекції та вивезли твори до Криму
17:59
Ексклюзив
Карта Авдіївка 24.04
"Інформаційний спротив": окупанти не захопили Очеретине, там ще тривають бої
17:42
На фото: Артем Пивоваров
Артем Пивоваров зламав ніс фанатці під час концерту
17:39
Дмитро Кулеба
Кулеба про Patriot для України: в армії США, ймовірно, є один запасний
17:36
ракета Х-59
Росіяни завдали удару по передмістю Сум
17:11
Окупанти міняють місця дислкації в Маріуполі
Щоб уникнути ударів ЗСУ, росіяни міняють місця дислокації техніки у Маріуполі, - "Атеш"
17:04
Канада
Канада дозволила Airbus використовувати російський титан попри санкції, - Reuters
16:55
Оновлено
України дістався пил із Сахари: коли очиститься атмосфера
16:46
Ексклюзив
Моніторинг, можливість блокувати постачання з України: кореспондентка Еспресо в Європарламенті роз'яснила нові правила торгівлі з ЄС
16:32
«Японія. Очима та серцем»: у столиці відкрилась виставка, присвячена Японії
У Києві відкрилась виставка, присвячена Японії
16:30
Росія продовжує продукувати фейки
Франція пропонує ЄС запровадити нові санкції для боротьби з російськими фейками - Bloomberg
16:18
Оновлено
Регіна Харченко
В. о. голови Запоріжжя поскаржився Зеленському на очільника ОВА Федорова, міськрада змінила в. о. мера
16:13
На фото: Джон Траволта на гала-вечірі з нагоди 30-річчя фільму "Кримінальне чтиво"
Джон Траволта назвав причину, з якої Тарантіно запросив його на роль у "Кримінальному чтиві"
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
США дали грошей! Що робити, аби не чекати допомоги по пів року?
15:59
Куп'янськ. Харківщина
РФ щодня завдає по Харківщині до 13 ударів керованими авіабомбами, - Нацполіція
15:42
суддя Олексій Тандир
Загибель нацгвардійця в ДТП: звільнення судді Тандира підтримала Вища рада правосуддя
15:35
фейк
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
15:31
Ексклюзив
Ілля Євлаш
Речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш розповів, як вплинуло знищення російського Ту22М3 на використання авіації з півдня
15:16
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія
Здав розташування блокпостів ЗСУ під час літургії: митрополиту УПЦ МП з Донеччини оголосили підозру
15:03
земля, земельні ділянки
Росіяни вигадали нову схему позбавлення українців права власності на ТОТ Запорізької області, - Спротив
15:02
На фото: Кадр з фільму "Я і Фелікс"
Фільм Ірини Цілик "Я і Фелікс" за книжкою Артема Чеха вийшов у прокат у Канаді
14:39
Хотіла продати дворічного сина за 1 млн грн: жительці Дніпра оголосили підозру
14:33
Міністерство оборони
Міноборони створило Офіс для управління військовою допомогою, яку надають країни-партнери
14:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:12
грузія
Європарламент пропонує не починати переговори з Грузією про вступ до ЄС через закон про "іноагентів", - Радіо Свобода
14:03
OPINION
Семен Єсилевський
Обмеження консульських послуг: навіщо воно в епоху електронних реєстрів?
13:51
Андрій Лунін та Бернарду Сілва (ліворуч)
"Реал" назвав суму, за яку готовий продати Луніна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV