Росія має план зі зриву Саміту миру, - Зеленський

Про це він повідомив у Telegram.

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - заявив президент.

Він зазначив, що сказав про це під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та українськими дипломатами.

"Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - наголосив Зеленський.