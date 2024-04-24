Росія має план зі зриву Саміту миру, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Росія має конкретний план щодо зриву Саміту миру
Про це він повідомив у Telegram.
"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - заявив президент.
Він зазначив, що сказав про це під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та українськими дипломатами.
"Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", - наголосив Зеленський.
- Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.39 Купівля 39.39Продаж 39.86
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе