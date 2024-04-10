Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру

Про це заявила федеральна рада, передає Reuters.

"Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу", - йдеться в заяві.

Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Зазначається, що метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".

РФ заявила, що її представники не братимуть участі в заході, який організовує Швейцарія.