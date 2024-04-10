Швейцарія назвала дати й місце проведення Глобального саміту миру
Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру. Водночас повний список учасників наразі не оприлюднено
Про це заявила федеральна рада, передає Reuters.
"Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу", - йдеться в заяві.
Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Зазначається, що метою конференції є створення умов, сприятливих для досягнення тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".
РФ заявила, що її представники не братимуть участі в заході, який організовує Швейцарія.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 8 квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня. У цій конференції мають узяти участь до сотні країн.
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