Швейцарія озвучила терміни, коли відбудеться глобальний саміт миру
Швейцарія має намір організувати на прохання України глобальний саміт миру до літа цього року
Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Генасамблеї ООН, повідомляє Reuters.
"На прохання України ми маємо намір організувати до літа конференцію високого рівня щодо миру в Україні", - повідомив очільник МЗС Швейцарії.
Також Кассіс запросив усі країни, аби "працювати разом для досягнення нашої спільної мети".
Водночас інформаційне агентство Reuters нагадало, що мирний план президента України Володимира Зеленського передбачає виведення з території України всіх російських військ, відновлення територіальної цілісності держави, звільнення всіх українських військовополонених та ядерну безпеку.
- 15 січня Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом для участі в Давоському форумі та проведення переговорів із лідерами країни. Тоді Швейцарія оголосила, що надасть 1,6 млрд євро допомоги Україні з 2025-го до 2028 року й хоче прийняти глобальний саміт миру.
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