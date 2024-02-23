Швейцарія озвучила терміни, коли відбудеться глобальний саміт миру

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Генасамблеї ООН, повідомляє Reuters.

"На прохання України ми маємо намір організувати до літа конференцію високого рівня щодо миру в Україні", - повідомив очільник МЗС Швейцарії.

Також Кассіс запросив усі країни, аби "працювати разом для досягнення нашої спільної мети".

Водночас інформаційне агентство Reuters нагадало, що мирний план президента України Володимира Зеленського передбачає виведення з території України всіх російських військ, відновлення територіальної цілісності держави, звільнення всіх українських військовополонених та ядерну безпеку.