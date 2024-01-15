Зеленський прибув до Швейцарії: з ким зустрінеться та про що говоритиме під час візиту

Про це він написав у телеграм.

Зазначається, що спершу президент проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерд у Берні.

"Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", - повідомив Зеленський.

Також він планує обговорити тему повернення викрадених Росією українських дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

У Давосі Зеленський проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками Європейського Союзу і країн НАТО, щоб "підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції". Крім того, український президент зустрінеться із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс у соцмережі Х привітав Зеленського з приїздом.



"Вітаємо у Швейцарії, пане президенте Зеленський", - написав він.