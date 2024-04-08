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Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня, - Bloomberg

8 квітня, 2024 понедiлок
18:49
Світ Швейцарія

Глобальний саміт щодо миру в Україні може відбутись у Швейцарії 16-17 червня. У цій конференції мають взяти участь до сотні країн

Про це повідомляє Bloomberg.

Співрозмовники інформаційного агентства розповіли, що саміт миру Швейцарія планує перевести 16-17 червня, проте наразі невідомо, скільки світових лідерів будуть присутні на заході. Джерела зауважили, що на конференцію запрошено до 100 держав.

За словами осіб, ознайомлених з інформацією, ключовим питанням суперечок є участь Китаю, оскільки вона "була б вирішальною для Швейцарії, щоб зробити ініціативу надійною".

Співрозмовники розповіли Bloomberg, що на думку союзників України, присутність Китаю на саміті є важливою для успіху зустрічі враховуючи вплив, який Пекін чинить на Москву за час повномасштабної війни.

Водночас речник міністерства закордонних справ Швейцарії заявив, що дата й місце проведення саміту миру поки що не визначені.

"Окрім перспектив України, Росії та Європи також важливо прислухатися до глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль в остаточному залученні Росії до процесу. Саме тому ми тісно співпрацюємо з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією", - розповіли Bloomberg у МЗС Швейцарії.

  • 15 січня Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом для участі в Давоському форумі та проведення переговорів із лідерами країни. Тоді Швейцарія оголосила, що надасть 1,6 млрд євро допомоги Україні з 2025-го до 2028 року і хоче прийняти глобальний саміт миру.
  • 26 січня заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, Україна запросила очільника Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у саміті щодо української Формули миру у Швейцарії.
  • 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. Кремль відреагував.
  • 15 березня заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан закликав сторони "української кризи" якнайшвидше розпочати мирні переговори.
  • 18 березня, посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі у глобальному саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
Теги:
Україна
Росія
Китай
Швейцарія
Війна з Росією
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