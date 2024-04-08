Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня, - Bloomberg
Глобальний саміт щодо миру в Україні може відбутись у Швейцарії 16-17 червня. У цій конференції мають взяти участь до сотні країн
Про це повідомляє Bloomberg.
Співрозмовники інформаційного агентства розповіли, що саміт миру Швейцарія планує перевести 16-17 червня, проте наразі невідомо, скільки світових лідерів будуть присутні на заході. Джерела зауважили, що на конференцію запрошено до 100 держав.
За словами осіб, ознайомлених з інформацією, ключовим питанням суперечок є участь Китаю, оскільки вона "була б вирішальною для Швейцарії, щоб зробити ініціативу надійною".
Співрозмовники розповіли Bloomberg, що на думку союзників України, присутність Китаю на саміті є важливою для успіху зустрічі враховуючи вплив, який Пекін чинить на Москву за час повномасштабної війни.
Водночас речник міністерства закордонних справ Швейцарії заявив, що дата й місце проведення саміту миру поки що не визначені.
"Окрім перспектив України, Росії та Європи також важливо прислухатися до глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль в остаточному залученні Росії до процесу. Саме тому ми тісно співпрацюємо з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією", - розповіли Bloomberg у МЗС Швейцарії.
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