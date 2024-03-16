Китай готовий сприяти перемовинам між Україною та Росією

Про це повідомляє China Daily.

Ген нагадав, що Пекін підтримує проведення в належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною, і яка забезпечить рівноправну участь усіх сторін у всебічному обговоренні всіх мирних планів.

"Китай готовий забезпечити необхідні умови для участі Росії та України в переговорах і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи", - зазначив він під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами представника Китаю, в питанні України його країна завжди стверджувала, що варто поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, серйозно ставитися до законних інтересів безпеки всіх країн і підтримувати всі зусилля, що сприяють політичному врегулюванню "кризи".

"Ми знову закликаємо сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч одна одній, досягти консенсусу, припинити бойові дії і якнайшвидше розпочати мирні переговори. Ми закликаємо міжнародне співтовариство активізувати дипломатичні зусилля для створення умов для деескалації ситуації й досягнення політичного врегулювання", - сказав Ген і додав, що Китай завжди дотримувався об'єктивної та неупередженої позиції і брав участь у просуванні мирних переговорів.