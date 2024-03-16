Китай готовий сприяти перемовинам між Україною та Росією
Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан 15 березня закликав сторони "української кризи" якнайшвидше розпочати мирні переговори
Про це повідомляє China Daily.
Ген нагадав, що Пекін підтримує проведення в належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною, і яка забезпечить рівноправну участь усіх сторін у всебічному обговоренні всіх мирних планів.
"Китай готовий забезпечити необхідні умови для участі Росії та України в переговорах і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи", - зазначив він під час засідання Ради Безпеки ООН.
За словами представника Китаю, в питанні України його країна завжди стверджувала, що варто поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, серйозно ставитися до законних інтересів безпеки всіх країн і підтримувати всі зусилля, що сприяють політичному врегулюванню "кризи".
"Ми знову закликаємо сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч одна одній, досягти консенсусу, припинити бойові дії і якнайшвидше розпочати мирні переговори. Ми закликаємо міжнародне співтовариство активізувати дипломатичні зусилля для створення умов для деескалації ситуації й досягнення політичного врегулювання", - сказав Ген і додав, що Китай завжди дотримувався об'єктивної та неупередженої позиції і брав участь у просуванні мирних переговорів.
- Напередодні у Китаї після візиту спецпредставника з питань Євразії Лі Хуей до Росії назвали війну в Україні "українською кризою" та заявили про мирні переговори.
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