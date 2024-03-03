У Китаї назвали війну в Україні "українською кризою" та заявили про переговори з РФ
У Китаї після візиту спецпредставника з питань Євразії Лі Хуей до Росії назвали війну в Україні "українською кризою" та заявили про мирні переговори
Про це йдеться у заяві МЗС Китаю.
"Історичний досвід показує, що будь-який конфлікт врешті-решт має вирішуватися шляхом переговорів. Чим гостріше протиріччя, тим більше ми не повинні відмовлятися від зусиль для діалогу. Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, посередництва між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, досягнення консенсусу та сприяння остаточному політичному врегулюванню української кризи", - йдеться у повідомленні.
Натомість в Росії погодилися, що "українська криза" в кінцевому підсумку має бути вирішена шляхом переговорів.
- Того ж дня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і Лі Хуей заявили, що врегулювання війни в України неможливе без урахування російських інтересів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе