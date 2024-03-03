У Китаї назвали війну в Україні "українською кризою" та заявили про переговори з РФ

Про це йдеться у заяві МЗС Китаю.

"Історичний досвід показує, що будь-який конфлікт врешті-решт має вирішуватися шляхом переговорів. Чим гостріше протиріччя, тим більше ми не повинні відмовлятися від зусиль для діалогу. Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, посередництва між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, досягнення консенсусу та сприяння остаточному політичному врегулюванню української кризи", - йдеться у повідомленні.

Натомість в Росії погодилися, що "українська криза" в кінцевому підсумку має бути вирішена шляхом переговорів.