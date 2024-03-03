Китай і РФ заявили про неможливість обговорення врегулювання ситуації в Україні без участі Москви
3 березня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявили, що врегулювання війни в України неможливе без урахування російських інтересів
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Росії.
Посол Китаю зустрівся з Галузіним під час його другої поїздки до Європи з метою сприяння політичному врегулюванню української кризи, яка охоплює низку сусідніх країн та головних союзників.
"Відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи", - йдеться в заяві російського МЗС.
Згідно з повідомленням, на зустрічі китайські та російські сторони зазначили, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання нібито неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки.
- Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, що допомагають Росії у війні в Україні. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії.
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