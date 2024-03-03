Китай і РФ заявили про неможливість обговорення врегулювання ситуації в Україні без участі Москви

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Росії.

Посол Китаю зустрівся з Галузіним під час його другої поїздки до Європи з метою сприяння політичному врегулюванню української кризи, яка охоплює низку сусідніх країн та головних союзників.

"Відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи", - йдеться в заяві російського МЗС.

Згідно з повідомленням, на зустрічі китайські та російські сторони зазначили, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання нібито неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки.