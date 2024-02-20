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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією США готові вперше накласти санкції проти Китаю за підтримку війни РФ проти України

США готові вперше накласти санкції проти Китаю за підтримку війни РФ проти України

20 лютого, 2024 вiвторок
02:18
Війна з Росією

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, що допомагають Росії у війні в Україні. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії

Про це повідомляє CNBC.

Так, сенатор-демократ Джеральд Конноллі, член Комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США заявив, що законодавці вже розглядають такі плани після того, як минулого тижня аналогічні заходи були запропоновані Європейським Союзом.

"Китай повинен зрозуміти, що аналогічні санкції, які починають реально діяти в Росії і впливають на російську продуктивність, економічні показники та якість життя, можуть бути застосовані й до Китаю. І, відверто кажучи, Китай може втратити набагато більше, ніж Росія", - сказав Коннолі.

Санкції США можуть істотно зашкодити китайській економіці, яка вже перебуває в стані занепаду після повільнішого, ніж очікувалося, відновлення після COVID-19 і турбулентності в секторі нерухомості. Водночас таке рішення може нашкодити США, враховуючи торговельну взаємозалежність країн, і це міркування викликало обережність Вашингтона в минулому.

Водночас Конноллі сказав, що це не зупинить санкції та що їх можуть запровадити "дуже скоро".

Відповідаючи на питання, чи розглядають США можливість запровадження санкцій проти Китаю, подібних до тих, що пропонує ЄС, сенатор Бен Кардін сказав, що наразі Конгрес розглядає варіанти з адміністрацією Байдена та що "це вимагатиме більшої співпраці з іншими країнами".

У доповіді американської розвідки зазначається, що Китай "також стає все більш важливою опорою для Росії в її військових зусиллях, ймовірно, постачаючи Москві ключові технології та обладнання подвійного призначення, що використовуються у війні проти України".

Вересневе розслідування CNBC показало, що китайські фірми відіграють вирішальну роль у зміцненні військового потенціалу Росії, зокрема через торгівлю товарами для використання на полі бою в Україні. Окремий звіт, опублікований у січні, показав, що Китай став ключовим каналом постачання критично важливих західних технологій до Росії.

Пекін відкидає ці звинувачення, заявляючи, що його торгівля з Москвою є "нормальним економічним співробітництвом", не спрямованим проти "третьої сторони".

  • 12 лютого стало відомо, що до списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю.
  • 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником МЗС КНР Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції та закликав країну не підтримувати РФ у війні. Китай у відповідь попросив скасувати санкції.
Теги:
Китай
санкції проти Росії
США
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