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Головна Війна з Росією Блінкен зустрівся з очільником МЗС КНР: закликав Китай припинити підтримку війни РФ в Україні

Блінкен зустрівся з очільником МЗС КНР: закликав Китай припинити підтримку війни РФ в Україні

17 лютого, 2024 субота
05:43
Війна з Росією Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І на Мюнхенській безпековій конференції. Говорили про Україну

Про це повідомляє Держдепартамент США.

Блінкен наголосив на важливості подальшого розвитку прогресу, досягнутого двома президентами на саміті у Вудсайді. Це стосується, зокрема, співпраці у галузі боротьби з наркотиками та міжвоєнних комунікацій.

"Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати відстоюватимуть наші інтереси та цінності, а також інтереси наших союзників та партнерів", - повідомили у держдепартаменті.

Ентоні Блінкен наголосив на важливості підтримки миру та стабільності по той бік Тайванської протоки та в Південнокитайському морі. Сторони провели предметні дискусії щодо низки регіональних та глобальних проблем.

Держсекретар США висловив стурбованість щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи допомогу російській оборонно-промисловій базі.

Обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку між Сполученими Штатами та КНР з цілого ряду стратегічних питань, включаючи консультації та зустрічі на високому рівні у ключових областях у найближчі місяці.

  • Нагадаємо, до списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю.

Теги:
Китай
США
Ентоні Блінкен
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