Санкції ЄС вперше можуть торкнутися компаній із Китаю, - Bloomberg
До списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю
Про це повідомляє Bloomberg.
"Європейський Союз запропонував нові торговельні обмеження щодо близько двох десятків фірм, у тому числі трьох із Китаю, звинувачених у підтримці воєнних зусиль Росії в Україні", - пише видання.
У разі ухвалення це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження для компаній у Китаї після вторгнення Росії в Україну. Згідно з чернеткою пропозиції, з якою ознайомилося Bloomberg. Пропозиції включають три китайські фірми та по одній з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу.
Обмеження заборонятимуть європейським компаніям торгувати з компаніями, внесеними до списку.
Також зазначається, що раніше ЄС вже пропонував включити до списку кілька китайських фірм, але ці пропозиції були відхилені через опір деяких країн-членів.
"Це питання є надзвичайно важливим для ЄС, який вважає Пекін одним зі своїх найважливіших торгових партнерів, і зокрема для Німеччини, для якої Китай є найбільшим ринком для виробників автомобілів, включаючи Volkswagen AG. Для ухвалення санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів, і до цього вони можуть змінитися", - йдеться в повідомленні.
Також Bloomberg пише, що згідно з документом технологічні та електронні компанії звинувачують у "сприянні військовому та технологічному вдосконаленню Росії або розвитку російського сектору оборони та безпеки".
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