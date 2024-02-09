США посилили санкції проти російських діамантів
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 8 лютого оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн G7
Про це повідомляє "Європейська правда".
Одне рішення OFAC забороняє імпорт непромислових діамантів, видобутих у Росії, незалежно від того, чи були вони оброблені в третій країні. Рішення почне діяти з 1 березня для певних категорій діамантів, а з 1 вересня буде поширене й на додаткові категорії.
Своїм другим рішенням Мінфін США забороняє імпорт ювелірних виробів із діамантами та несортованих діамантів, що походять із Росії або ввозяться з Росії, з 1 березня 2024 року.
"Ці заборони спрямовані на виконання зобов'язань G7 від грудня 2023 року щодо введення поетапних обмежень на імпорт діамантів, видобутих у Росії", – додали у відомстві й пообіцяли опублікувати додаткові інструкції щодо цих рішень.
- 19 лютого повідомлялось, що ЄС і G7 готуються запровадити санкції проти російських діамантів.
- 7 березня посадовці США і ЄС провели зустріч з керівниками компаній галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії РФ.
- 27 квітня Палата представників Бельгії ухвалила резолюцію, яка виступає за заборону на імпорт російських алмазів до Європейського союзу.
- 10 травня Бельгія запропонувала створити систему відстеження руху російських алмазів і заявила, що готова додати їх до пакету санкцій порти РФ.
- 6 грудня лідери G7 за підсумками віртуального саміту оголосили про наміри до 1 січня 2024 року ввести обмеження на діаманти російського виробництва.
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