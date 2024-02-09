США посилили санкції проти російських діамантів

Про це повідомляє "Європейська правда".

Одне рішення OFAC забороняє імпорт непромислових діамантів, видобутих у Росії, незалежно від того, чи були вони оброблені в третій країні. Рішення почне діяти з 1 березня для певних категорій діамантів, а з 1 вересня буде поширене й на додаткові категорії.

Своїм другим рішенням Мінфін США забороняє імпорт ювелірних виробів із діамантами та несортованих діамантів, що походять із Росії або ввозяться з Росії, з 1 березня 2024 року.

"Ці заборони спрямовані на виконання зобов'язань G7 від грудня 2023 року щодо введення поетапних обмежень на імпорт діамантів, видобутих у Росії", – додали у відомстві й пообіцяли опублікувати додаткові інструкції щодо цих рішень.