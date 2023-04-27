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Парламент Бельгії ухвалив резолюцію про введення заборони на імпорт російських алмазів до ЄС

27 квітня, 2023 четвер
00:55
Економіка

Палата представників Бельгії ухвалила резолюцію, яка виступає за заборону на імпорт російських алмазів до Європейського союзу

Про це повідомляє а Le Monde.

У тексті резолюції йдеться, що через Антверпен проходить близько 85% світових необроблених алмазів, половина діамантів і 40% промислових алмазів з РФ. При цьому Росія, найбільший у світі виробник, отримує близько 4 мільярдів доларів доходу від експорту необроблених алмазів щороку.

Так, у резолюції йдеться про те, що заборона має бути насамперед запроваджена щодо російської компанії "АЛРОСА", якою керує близький соратник російського диктатора Володимира Путіна. Компанію звинувачують у використанні своїх прибутків для фінансування війни в Україні.

Досі бельгійська влада висловлювала сумніви з приводу можливої заборони на імпорт алмазів, побоюючись, що торгівля переміститься в інші оплоти, такі як Дубай, на шкоду Антверпену.

Парламент також закликає бельгійський уряд "прямо виступити в Європейській раді за введення заборони як прямої, так і непрямої торгівлі російськими алмазами". Це прохання має бути також висловлено в рамках G7 (куди входять три країни-члени ЄС). Це питання може бути обговорено на наступній зустрічі, запланованій на 19-21 травня в Хіросімі.

  • Нагадаємо, 4 березня президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази.
  • 7 березня у Держдепі повідомили, що США і Євросоюз готують санкції проти алмазної індустрії РФ.
  • 23 березня стало відомо, що країни G7 можуть зобов’язати компанії підтверджувати, що їхні імпортовані поліровані діаманти не російського походження.
  • 12 квітня індійське видання The Economic Times повідомило, що країни G7 у травні, ймовірно, запровадять санкції щодо алмазів АЛРОСА, що стане черговим вагомим обмеженням проти РФ через війну в Україні.
ЄС
Бельгія
санкції проти Росії
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