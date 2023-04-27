Парламент Бельгії ухвалив резолюцію про введення заборони на імпорт російських алмазів до ЄС
Палата представників Бельгії ухвалила резолюцію, яка виступає за заборону на імпорт російських алмазів до Європейського союзу
Про це повідомляє а Le Monde.
У тексті резолюції йдеться, що через Антверпен проходить близько 85% світових необроблених алмазів, половина діамантів і 40% промислових алмазів з РФ. При цьому Росія, найбільший у світі виробник, отримує близько 4 мільярдів доларів доходу від експорту необроблених алмазів щороку.
Так, у резолюції йдеться про те, що заборона має бути насамперед запроваджена щодо російської компанії "АЛРОСА", якою керує близький соратник російського диктатора Володимира Путіна. Компанію звинувачують у використанні своїх прибутків для фінансування війни в Україні.
Досі бельгійська влада висловлювала сумніви з приводу можливої заборони на імпорт алмазів, побоюючись, що торгівля переміститься в інші оплоти, такі як Дубай, на шкоду Антверпену.
Парламент також закликає бельгійський уряд "прямо виступити в Європейській раді за введення заборони як прямої, так і непрямої торгівлі російськими алмазами". Це прохання має бути також висловлено в рамках G7 (куди входять три країни-члени ЄС). Це питання може бути обговорено на наступній зустрічі, запланованій на 19-21 травня в Хіросімі.
- Нагадаємо, 4 березня президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази.
- 7 березня у Держдепі повідомили, що США і Євросоюз готують санкції проти алмазної індустрії РФ.
- 23 березня стало відомо, що країни G7 можуть зобов’язати компанії підтверджувати, що їхні імпортовані поліровані діаманти не російського походження.
- 12 квітня індійське видання The Economic Times повідомило, що країни G7 у травні, ймовірно, запровадять санкції щодо алмазів АЛРОСА, що стане черговим вагомим обмеженням проти РФ через війну в Україні.
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