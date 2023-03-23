Санкції на алмази з Росії: Країни G7 вимагатимуть декларацію про походження діамантів
Країни G7 можуть зобов’язати компанії підтверджувати, що їхні імпортовані поліровані діаманти не російського походження
Про це пише журнал Rapaport, з посиланням на заяву очільника Управління з координації санкцій США Джеймса О'Брайена.
Лідери блоку зустрінуться на саміті в середині травня і планують до того часу розробити декларацію. Прохання про це отримали члени Комітету пильності ювелірів (JVC) від посла Джеймса О'Брайена, який очолює Управління з координації санкцій США.
"Має бути розроблена декларація про те, що готові діаманти, імпортовані в США та інші ринки G7, спочатку не були видобуті в Росії, або інші види обмежень, які застосовуються до полірованих діамантів з РФ", - сказав О'Брайен.
За словами О'Брайена, заходи щодо посилення контролю за ювелірними компаніями необхідно ввести для того, щоб компанія "Алроса", яка потрапила під санкції, не могла отримувати доходи від продажу алмазів за кордон.
"Алроса", в якій Кремль має частку, "глибоко вкорінена в структурі влади в Росії, і наш уряд хоче переконатися, що її доходи недоступні для продовження війни в Україні", — пояснив О'Браєн.
- Нагадаємо, 4 березня президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази.
- 7 березня у Держдепі повідомили, що США і Євросоюз готують санкції проти алмазної індустрії РФ.
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